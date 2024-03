Meteo, veloce perturbazione poi tempo primaverile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una veloce perturbazione è attesa attraversare in avvio di settimana la Regione portando molte nubi e qualche occasionale precipitazione su Bologna. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, le temperature sono in diminuzione, con massime di 16-17°C. Martedì però torna l'alta pressione che potrebbe garantire almeno fino a venerdì una fase più stabile e asciutta con temperature in aumento.

Meteo Bologna 18 marzo

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2438m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 19 marzo

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2290m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 20 marzo

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2559m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 21 marzo

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2860m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 22 marzo

Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2070m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.