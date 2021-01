Meteo, le previsioni della settimana

Secondo le previsioni 3Bmeto, a Bologna si annuncia un lunedì con nuvolosità a variabile e temperature contenute, massime di giornata intorno i 6/7°C, minime intorno o poco sotto lo zero.

A Bologna oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7.9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 845m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Da martedì torna l'alta pressione con alcune giornate stabili (cieli velati da nubi alte) ma con diffuse gelate nottetempo e al primo mattino. Nuvole psarse fino a venerdì, la pioggia potrebbe tronare nel week end.

Nel settore climatico Bolognese, in seno alla circolazione ciclonica ancora attiva sull'Italia si inserisce l'ennesimo fronte che attraversa rapidamente l'Emilia Romagna, portando precipitazioni sparse soprattutto sui settori orientali della Regione. Rapido miglioramento in serata.

Temperature in calo, neve anche sotto i 500m sulla Romagna, in particolare su Appennino romagnolo e aree prospicienti. Venti fino a moderati da Ovest-Nordovest. Mare mosso o molto mosso al largo, con moto ondoso in progressivo calo.