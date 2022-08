Meteo, le previsioni per il fine settimana

Cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Si appresta all'insegna del bel tempo il meteo per questo penultimo fine settimana di agosto. Secondo le elaborazioni di 3bmeteo per sabato 20 agosto 2022 si avrà in tutta l'Emilia-Romagna tempo stabile, salvo locali spot piovosi lungo la dorsale appenninica al pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Temperature in aumento. Mare da quasi calmo a poco mosso. Stesso discorso per domenica 21 e lunedì 22 agosto, con tempo prevalentemente asciutto sull'Emilia Romagna salvo instabilità pomeridiana localizzata lungo la dorsale.

INSTABILITA' RESIDUA IL 19 E CALO TERMICO, POI GRADUALE MIGLIORAMENTO- Dal 19 pomeriggio ultimi fenomeni e poi graduale miglioramento del tempo per la rimonta dell'alta pressione. Temperature in calo a seguito dei temporali, in aumento verso la fine della settimana.