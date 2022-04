Meteo, le previsioni per la Pasqua 2022

Meteo per Pasqua 2022 ancora in fase di assestamento, ma dai primi modelli le previsioni vedono l'arrivo di una saccatura di pressione di origine scandinava, con probabile minimo depressionario al largo del mar Ionio. E' il pronostico -ancora non definitivo quindi soggetto a eventuali ulteriori modifiche- riportato da 3bmeteo per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta 2022 in Emilia-Romagna. Qui di seguito le prevsioni, giorno per giorno.

VENERDI' 15 aprile 2022 : un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mare quasi calmo.

SABATO 16 aprile 2022: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA 17 aprile 2022: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati orientali; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mare da molto mosso a mosso.

LUNEDI' 18 aprile 2022: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare mosso.