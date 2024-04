Maltempo, i temporali non danno tregua: prolungata l'allerta meteo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il brutto tempo non molla la presa sul territorio bolognese: i temporali continueranno a battere almeno fino a domani e anche per il resto della settimana sono previste piogge e meteo instabile. Nella giornata di oggi, 22 aprile, “sono previste precipitazioni intense” in tutta l’Emilia-Romagna, con le nevicate “di moderata intensità più probabili sulla fascia appenninica occidentale con accumuli complessivi giornalieri intorno ai 15-30cm per le zone di collina e 30-50 cm per le zone di montagna” tra Modena e Parma, spiega la Protezione Civile. Per quanto riguarda il Bolognese, invece, è stata diramata l’allerta gialla a causa dei rovesci temporaleschi e, in pianura, per vento forte.

“Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da est/nord-est - recita il bollettino dell’Arpae - con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su pianura settentrionale e rilievi occidentali”. L’allerta gialla per pioggia continuerà per tutto domani 23 aprile: “Sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore centro-orientale - prosegue il bollettino -. Saranno possibili ancora localizzati fenomeni franosi, fenomeni di ruscellamento sui versanti, in particolare nelle aree interessate dai temporali, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nelle sezioni vallive dei bacini emiliani.