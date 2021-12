Meteo Bologna: tempo stabile, ma attenzione alle gelate

Domenica con tempo stabile e soleggiato a Bologna, una fase che si estenderà per tutta la nuova settimana, grazie al rinforzo dell'alta pressione. Secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, le temperature minime stazionarie intorno a 1/2°C; massime in aumento fin verso gli 8/10°C.

Nel settore climatico Bolognese, un campo di alta pressione si innalza dal Mediterraneo occidentale verso le regioni del Nord, determinando condizioni di stabilità e bel tempo. Temperature in rialzo in alta quota, clima freddo nottetempo con gelate fino in pianura.

Tempo in miglioramento sull'Emilia Romagna, con graduale rialzo termico in quota; freddo che resisterà in pianura nottetempo con gelate anche diffuse, intense sulle aree innevate. Per la nuova settimana ci attendono condizioni di stabilità e bel tempo, seppur con clima ancora freddo al mattino, ben più mite di giorno e in montagna, dove è atteso un sensibile rialzo termico. Da mercoledì torneranno le nebbie in Valpadana.