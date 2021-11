Maltempo in arrivo: fino al weekend pioggia e temperature giù. Neve in Appennino

Maltempo in arrivo. Dopo un mercoledì con tempo in prevalenza soleggiato, giovedì una nuova perturbazione interesserà l'Emilia Romagna determinando un nuovo peggioramento. Fin dal mattino nuvolosità diffusa con piogge e acquazzoni che tenderanno a interessare tutti i settori, risultando più diffusi su quelli occidentali della regione. Di conseguenza le temperature caleranno nei valori massimi che non supereranno i 6-7°C sulle città emiliane, intorno ai 10°C sulle coste romagnole.

Neve sull'Appennino emiliano

La neve - spiega il meteorologo di 3B Meteo, Daniele Berlusconi - cadrà sull'Appennino, oltre i 700-800 metri, su quello piacentino e parmense, oltre i 1200-1400 metri sui settori romagnoli. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con mare generalmente mosso. Il tempo rimarrà instabile anche nei giorni successivi almeno fino al weekend, a causa della discesa dal Nord Europa di aria artica piuttosto fredda. Tra venerdì e il weekend ci sarà occasione per altre piogge e rovesci a carattere irregolare alternati a qualche schiarita e con clima ormai pienamente invernale, tanto che non si possono escludere fiocchi di neve fino a quote basse tra domenica e lunedì.

Meteo verso il weekend, focus su Bologna e provincia

Focus sul nostro territorio. Guardando alla provincia di Bologna, spiega ancora il meteorologo, traccia la tendenza dei prossimi giorni.

Per la giornata di giovedì 25 novembre si profila un cielo prevalentemente coperto, con piogge e temperature in picchiata, che oscillano tra i 5°/6°C (min/max). Il maltempo continua anche nella giornata di Venerdì, che prevede nubi irregolari, qualche schiarita e locali piovaschi in serata. La temperature viaggia tra i 5 ai 10°C min/max.

Il weekend sarà all'insegna di una spiccata variabilità, con tendenza al peggioramento in particolare nella giornata di domenica e calo delle temperature.