Attesa neve nel weekend. Il meteorologo: "Fiocchi a quote collinari, a tratti fino ai 200-300mt"

Da stanotte Bologna sotto la pioggia, rovesci anche temporaleschi nel corso della giornata odierna nel capoluogo emiliano dove sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2367m. Così il meteorologi di 3b Meteo Daniele Olivetti, aggiungendo la (ri)comparsa della neve in Appennino, ma a quote medio-alte.

Allerta meteo dalla protezione civile

Intanto la protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato una allerta gialla valida dalle 00:00 del 09 dicembre 2022 fino alle 00:00 del 10 dicembre 2022 per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e vento per la provincia felsinea, che recita: "Nella giornata di oggi, venerdì 9 dicembre, sono previste piogge diffuse, che sulle aree appenniniche possono essere anche localmente di forte intensità e con accumuli moderati . Nelle prime ore della giornata le precipitazioni possono essere in forma nevosa o di acqua mista a neve a partire da quote collinari del settore occidentale, dove sono probabili anche locali episodi di gelicidio. I fenomeni sono previsti in attenuazione o in temporaneo esaurimento nel corso del pomeriggio o della sera.

Si prevede un'intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest sulle aree appenniniche centro-orientali fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e con rinforzi di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree appenniniche orientali.

Sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, più probabili nel settore centro-occidentale collinare e montano, con possibili superamenti della soglia 1. Sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o di ingressione marina sulla costa ferrarese e ravennate dovuti al persistere di vulnerabilità locali."

Weekend tra pioggia e neve

A Bologna domani, sabato 10 dicembre, stando alle previsioni del meteorologo di 3bmeteo, attesi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2171m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

Nella giornata di domenica prossima, 11 dicembre, il cielo sopra le due torri continuerà ad essere molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 879m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.

Il tempo instabile sull'intero territorio porterà piogge e rovesci nonché nevicate sino a quote collinari o a tratti anche sin verso i 200-300m tra Emilia e interne romagnole, aggiunge Olivetti. Verso sera avremo però tendenza a graduale miglioramento.