Arriva la neve in Appennino: fiocchi cadono copiosi sul Corno alle Scale

Non solo Alpi. Da qualche ora è in corso una copiosa nevicata in alto Appennino, a cominciare dal Corno alle Scale. Non solo una 'spruzzata' secondo quanto si riferisce da chi abita in zona. Dal primo pomeriggio di oggi infatti a Lizzano in Belvedere i fiocchi hanno cominciato a cadere copiosi, e con le previsioni che annunciano altre nevicate in settimana.

Le previsioni: quando nevicherà in pianura

Il condizionale è d'obbligo, ma nelle giornate di mercoledì e giovedì la quota neve dovrebbe abbassarsi fino a toccare la pianura. Questo risulta nelle previsioni elaborate da 3bmeteo. Il tutto in uno scenario dove rapide perturbazioni faranno il loro passaggio attraverso la penisola, portando temperature in linea con la stagione insieme a masse di aria umida.

Lo scenario: l'approfondimento di una fredda saccatura dal nord Europa entro metà della settimana porterà un deciso calo termico, diffuso maltempo e neve anche a medio-bassa quota. Il tempo continuerà a essere spesso instabile sull'Emilia Romagna, con piogge e rovesci di moderata intensità e neve anche a bassa quota tra Emilia e interne romagnole. Deciso calo termico con massime non oltre i 12-14°C .

COme riporta sempre 3bmeteo, per mercoledì sono previste infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Deboli nevicate dalla sera; sulla pianura romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.