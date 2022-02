Meteo Bologna: pioggia in arrivo e torna la neve sull'Appennino

San Valentino all'insegna di cuori caldi, ma fredde temperature. E' infatti in arrivo il maltempo che porterà qualche piovasco già tra venerdì e il weekend poi una perturbazione atlantica che riporterà le piogge al Nord e anche fiocchi di neve a quote molto basse. Pure sul nostro Appennino. Così le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega come "dopo un lungo dominio che ha caratterizzato gran parte di questo anomalo inverno l'anticiclone, che per ora ha concesso al più qualche passaggio freddo su Adriatiche e Sud, si ritirerà in Atlantico consentendo l'arrivo di una sostanziosa perturbazione atlantica”. Ferrara continua: “torneranno le piogge al Nord proprio nel giorno di San Valentino, inoltre l'aria sarà sufficientemente fredda da favorire nevicate a quote basse su tutte le Alpi, ma fino in collina sul Nordovest. Neve anche sull'Appennino in calo fin sotto gli 800-1000m entro martedì.”

“Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, che da solo non risolverà certamente il deficit idrico di cui soffre soprattutto il Nord, per quanto il suo contributo sarà provvidenziale” - aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com - “dopo il passaggio di questa perturbazione infatti l'alta pressione tornerà probabilmente con prepotenza sulla scena italiana, con ultime piogge mercoledì e poi stabilità per tutti”.

Meteo: venerdì di pioggia e neve nel bolognese

A Bologna domani, venerdì 11 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1811m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese venerdì prima parte del giorno caratterizzata da tempo stabile e asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori occidentali; sereno o poco nuvoloso altrove. Segue rapido peggioramento del tempo per l'arrivo di un fronte freddo da nord, con nubi in aumento e piogge sparse a partire dai settori di pianura. Netto calo termico serale specie in Appennino con quota neve in calo fin sotto i 1000m. Venti deboli variabili, in rinforzo da nordest entro sera. Mare da poco mosso a mosso.

Meteo Bologna le previsioni del weekend

A Bologna sabato 12 febbraio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1022m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese sarà un sabato instabile: la notte sull' Appennino emiliano piogge sparse e nevicate a partire dai 600-700 m. Segue rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche con nubi via via in diminuzione, specie in pianura, salvo maggiori addensamenti nuvolosi in appennino. Da segnalare infine il rischio di nebbie nottetempo e all'alba sulle pianure emiliane. Ventilazione moderata o forte specie sulla Romagna da Nord-Est. Mare tra mosso e molto mosso.

Domenica a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 999m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese: per domenica temporaneo rinforzo della pressione determina condizioni di tempo stabile sull'Emilia Romagna con cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi ma con velature o stratificazione in avanzamento da Ovest, avamposto di una perturbazione in arrivo. Ventilazione perlopiù debole. Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mare da mosso a poco mosso. Locali gelate al primo mattino, massime in lieve rialzo.

San Valentino, meteo Bologna

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1782m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': Una perturbazione raggiunge a nostra regione nel corso della giornata portando un peggioramento del tempo sull'Emilia ed entro sera anche in Romagna con neve in calo sino a bassa quota o a tratti in pianura sull'Emilia occidentale. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 1450 metri. Mare mosso. Temperature in diminuzione.