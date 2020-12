Meteo Bologna, neve e possibili ghiacciate: le previsioni di 3b Meteo per i prossimi giorni

Dopo la nevicata di questa notte, che ha imbiancato il capoluogo felsineo e l'Appennino, su Bologna per la giornata di oggi, 2 dicembre, deboli nevicate senza accumulo, lieve velo che potrebbe depositarsi con maggiore probabilità nottetempo. Giovedì migliora, ma con massime ancora contenute, venerdì possibili minime sotto lo zero al primo mattino, poi nuove piogge dal pomeriggio, preludio di un sabato nuovamente piovoso. Così le previsioni per i prossimi giorni a cura di 3bMeteo

Neve mercoledì, 2 dicembre

A Bologna oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, sono previsti 7.4mm di pioggia e 2.3cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4.8°C, la minima di 0.6°C, lo zero termico si attesterà a 154m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Bolognese

Si forma un nuovo vortice ciclonico sul Centro Italia, che interessa anche l'Emilia Romagna richiamando aria fredda dai Balcani. Giornata dunque di maltempo con precipitazioni diffuse, che assumeranno carattere nevoso a quote sempre più basse, fino a raggiungere la pianura tra Piacenza e Modena (accumuli tra 0 e 5cm, fino a 7-8cm verso Parma-Reggio Emilia). Neve a tratti fin verso Bologna. Accumuli superiori ai 15-20cm a quote collinari, fino a oltre 40cm dai 1000m di quota. Temperature in netta diminuzione, clima freddo e umido. Venti deboli o moderati settentrionali o nordorientali, a tratti forti lungo le coste. Mare molto mosso o agitato al largo.

Meteo Bologna GIOVEDì, 3 dicembre

A Bologna domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1088m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: neve.

Nel settore climatico Bolognese

Il vortice del giorno precedente perde energia, ma determina ancora molte nubi sull'Emilia Romagna con residue deboli precipitazioni la notte sull'Emilia, nevosi fino a quote basse. Segue una mattinata asciutta ma con molte nubi e foschie; nel corso del pomeriggio schiarite prevalenti. Temperature stabili nei valori minimi, in rialzo le massime sulla Romagna, clima che rimane invece freddo anche di giorno sull'Emilia occidentale. Venti deboli da NO. Mare mosso con moto ondoso in calo.