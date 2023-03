E' arrivata la neve in città. Ecco che tempo ci attende per le prossime giornate | FOTO-VIDEO

Le previsioni meteo lo avevano annunciato e la neve - con le sue rigide temperature - è arrivata, dall'Appennino bolognese fino al cuore del capoluogo emiliano. Nel primo pomeriggio di oggi - 1 marzo - a Bologna i tetti appaiono coperti da un leggero velo di neve. Così i colli che sorvegliano la città.

Se ai piedi delle due torri non si segnalano particolari disagi al momento, va peggio nel modenese (dove i fiocchi sono stati copiosi) e sulle montagne bolognesi complice anche il forte vento, oltre alle precipitazioni nevose. In particolare si segnala la chiusura al traffico della Fondovalle Savena dovuta ad una frana: alcuni massi, staccatisi dalla montagna nella zona delle Gole di Scascoli, a Loiano, hanno sfondato un parapetto di metallo riversandosi sulla carreggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allerta meteo per oggi

Ma quanto durerà la stretta del maltempo? La protezione civile dell'Emilia Romagna ha emanato una allerta meteo sul territorio felsineo per la giornata di oggi domani 1 marzo, valida fino alle 00 del 2 marzo 2023. Si tratta di una allerta gialla per frane e piene dei corsi minori e per neve.

"Per la giornata di mercoledì 1 marzo - recitava il bollettino diramato ieri - sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; sul settore orientale la quota neve, inizialmente attorno ai 500 metri, si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri".

Previsioni meteo domani a Bologna

La situazione rientrerà nella giornata di domani, 2 marzo, dove si rialzeranno anche le temperature.

Secondo le previsioni di 3bMeteo a Bologna domani sarà una giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con assenza di fenomeni significativi, ma nella notte sono previste precipitazioni (2mm di pioggia). La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 988m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest.

Previsioni meteo Bologna 1-9 marzo (3bmeteo)