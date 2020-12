Neve, ecco l'inverno "vero": Bologna e l'Appennino si svegliano in bianco

Bologna e l'Appennino si sono svegliati in bianco: già da ieri sera ha iniziato a nevicare. Come da previsioni meteo, per l'intera giornata di oggi 2 dicembre, le precipitazioni saranno a carattere nevoso sui rilievi con quota neve attorno a 500 fino alla pianura.

Sempre mercoledì 2 dicembre inoltre si prevedono venti forti di intensità oraria con temporanei rinforzi o raffiche. Il mare sarà molto mosso o agitato con altezza d'onda fra 2,5 e 3,2 metri con direzione d'onda proveniente da est.

Situazione viabilità

La neve, caduta abbondante nella notte, si è depositata anche sul manto stradale e sui marciapiedi. Al momento non si regitrano particolari criticità sulle nostre strade urbane, ma la circolazione per le vie cittadine è a tratti rallentata.

Autostrade dal canto suo mette in guardia per le nevicate sui tratti di competenza e raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio. Diversi i tratti autostradali interessati dalle precipitazioni nevose, dove si registrano rallentamenti e code. In azione - fa sapere Autostrade - i mezzi antineve.

I treni al momento non subiscono ritardi. Regolare anche il traffico sull'Alta Velocità.