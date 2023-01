La neve è arrivata in pianura, qualche fiocco anche in città. Per domani allerta meteo per vento

Era nell'aria. E le previsioni meteo ci avevano preparato. In effetti nel tardo pomeriggio di oggi la neve, che già nei giorni scorsi aveva imbiancato l'Appennino bolognese, si è spinta fino in pianura. Timidi fiocchi si stanno affacciando pure sulla città di Bologna, come mostrano alcuni scatti (qui in basso e in alto che arrivano dalla zona di via Andrea Costa). Spostandoci nei comuni limitrofi lo scenario inizia a imbiancare. Ad esempio dalla Val di Zeno arrivano cartoline innevate. Suggestivo.

Le previsioni meteo a Bologna

Secondo gli ultimi aggiornamenti a cura di 3bmeteo l'apice della fase fredda e instabile sarà però limitato alla giornata di giovedì 19 Gennaio (previste nevicate di debole o moderata intensità interesseranno il capoluogo felsineo segnatamente tra il pomeriggio e le ore serali, con accumuli al suolo stimati in 2-4cm. Temperature in graduale diminuzione dai 3-4°C d'inizio giornata a 0-1°C nella seconda parte del dì). Ma guardando ai prossimi giorni la situazione dovrebbe rientrare. Rapido miglioramento nel weekend, che trascorrerà all'insegna dell'alternanza tra fasi soleggiate e annuvolamenti non in grado di apportare fenomeni degni di nota. Estremi termici compresi tra 0 e 6°C.

Allerta meteo della protezione civile per l'Emilia Romagna

Intanto una allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile dell'Emilia Romagna. Sarà Valida dalle 00:00 del 20 gennaio 2023 fino alle 00:00 del 21 gennaio 2023

Si tratta di una allerta GIALLA per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve solo limitatamente alle province di RA, FC, RN; stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN; mareggiate per le province di FE, RA, FC, RN.

Nella giornata di Venerdì 20 Gennaio - recita il bollettino - sono previste nevicate di debole intensità sull'Appennino orientale con accumuli stimati tra 10-20 cm. Sono inoltre previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h ) sulle aree di crinale appenninico, lungo la fascia costiera e sul mare con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l'aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.

Appennino imbiancato

Intanto l'Appennino bolognese è già imbiancato da qualche giorno e per il weekend gli impianti saranno aperti. Si apre così la stagione sciistiche che ha subito una battuta d'arresto - a causa delle alte temperature delle scorse settimane e anche di alcuni sabotaggi ai cannoni spara-neve sulle piste. Ma nella zona le preoccupazioni continuano a non m