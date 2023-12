E' arrivata la prima neve | FOTO

Le previsioni meteo avevano annunciato e la neve - con le sue rigide temperature - è arrivata, dall'Appennino bolognese fino al cuore del capoluogo emiliano. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre i primi fiocchi della stagione sono caduti sui tetti di Bologna. Una spruzzatina che non ha lasciato grossi segni sul manto stradale, appena un tocco di bianco che rende lo scenario piacevole.

Le previsioni meteo

Ma il manto candido non reggerà probabilmente a lungo. Secondo le previsioni di 3bMeteo, per l'intera giornata a Bologna oggi - 5 dicembre - avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio, è previsto 1cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1483m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

A Bologna domani - 6 Dicembre - giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1309m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Qui le previsioni per il ponte dell'Immacolata.

Attivato il Piano Neve

Intanto nella città felsinea è stato attivato il Piano Neve che prevede la salatura e la pulizia delle strade. I mezzi a disposizione sono 45 spargisale e 196 spalaneve.

Attenzione anche al ghiaccio: l’attività antighiaccio comunale si attiva in caso di temperature rigide con valori elevati di umidità. Lo spargimento del sale (la scorta è di cinquemila tonnellate ed è un sale particolare, senza inquinanti) interessa i punti critici della viabilità come ponti, rotonde, cavalcavia, sottopassi, zone collinari, in cui è più probabile la formazione di ghiaccio al suolo.

Precauzioni

Dal 15 novembre al 15 aprile tutti i veicoli a motore devono essere muniti di pneumatici invernali o avere le catene a bordo. Nello stesso periodo, i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata. Mentre nevica la circolazione per questi mezzi è vietata.

Marciapiedi: tutti i cittadini hanno l’obbligo di pulire da neve e ghiaccio i marciapiedi davanti alle proprie case, negozi o aziende, creando un passaggio per i pedoni ed evitando di accumulare la neve spalata vicino ai cassonetti e alle fermate degli autobus. Dopo aver tolto la neve, devono spargere il sale antighiaccio (o materiale antiscivolo sui marciapiedi come sale, sabbia o segatura), come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di Polizia Urbana). È necessario quindi che tutti acquistino il sale antighiaccio.

Si ricorda inoltre l'obbligo per tutti di provvedere preventivamente allo sfalcio dei rami e alberature che si protendono dagli spazi privati e condominiali su marciapiedi e strade, per evitare il pericolo di rotture dei rami una volta carichi di neve e ghiaccio.

Tetti: tutti i proprietari di case, gli inquilini e gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di rimuovere la neve e il ghiaccio sporgente da tetti, balconi e grondaie, segnalando o delimitando le zone di caduta.