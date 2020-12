Freddo e neve, Appennino imbiancato: la perturbazione si sposta in Romagna

A Bologna oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore: la scorsa notte abbiamo assistito a piogge e nevicate in Appennino, ma perturbazione si sta già spostando al Sud. Così come spiega il meteologo di 3bmeteo.com Daniele Olivetti: "Durante la giornata di oggi, Santo Stefano, la temperatura massima registrata sarà di 9.1°C, la minima di -0.2°C, lo zero termico si attesterà a 881m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente".

Maltempo in tutta la Penisola

In Italia l'irruzione artica è cominciata nel giorno di Natale e si intensificherà in queste ore, alimentando un vortice depressionario che si muoverà intorno allo Stivale, in graduale spostamento verso sud. Ne conseguirà un miglioramento sulle regioni settentrionali dove torneranno cieli sereni e tersi, mentre l'instabilità si concentrerà su quelle centro-meridionali.

Oggi a Bologna: verso il cielo sereno

Nel settore climatico Bolognese questo sabato: la perturbazione si muove verso Sud ma interessa ancora la Romagna al mattino con piogge anche a carattere di rovescio; migliora invece in Emilia con solo nubi di passaggio. Nel corso del pomeriggio ritorno a tempo asciutto su tutta la regione con cieli fino a sereni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali a tratti tesi in Romagna. Zero termico nell'intorno di 850 metri. Mare da agitato a molto mosso. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.

Maltempo e viabilità

Come comunica Autostrade per l'Italia: "A1 Panoramica chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. In alternativa percorrere la A1 Direttissima. La riapertura è prevista il 26/12 alle ore 12. Chiusura necessaria a seguito dell'emissione di allerta meteo emanata dagli enti previsori, per condizioni atmosferiche in peggioramento, visti anche gli obblighi di adempiere ai protocolli conseguenti all'emergenza Covid-19".

Gallery