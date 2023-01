Bologna in bianco, la neve è tornata. Qualche automobilista in difficoltà e famiglia soccorsa in Appennino |FOTO

Dopo la spruzzatina della scorsa settimana, torna la neve a bassa quota e stamane, lunedì 23 gennaio, anche la città di Bologna si è svegliata imbiancata (vedi foto e video sotto). I fiocchi continua a lambire il capoluogo emiliano regalando cartoline suggestive. E il Comune felsineo per mettere in sicurezza le strade ha fatto scattare il piano Neve (qui le azioni messe in campo)

Disagi causa maltempo

Nella notte lungo le strade è stato sparso il sale per evitare ghiacciate. Alla prima mattinata odierna non si registrano particolari criticità. I vigili del fuoco fanno sapere che nessun intervento di rilievo è stato effettuato nel nostro territorio, eccetto qualche operazione di soccorso ad alcuni automobilisti in difficoltà e una assistenza ad una famiglia a Castiglione de Pepoli per esaurimento combustibile riscaldamento . Una ventina le richieste di soccorso evase nella provincia di Bologna (dato a metà mattinata odierna).

Nella vicina Modena anche si sono resi necessari alcuni interventi a soccorso di Qualche auto rimasta bloccata sulla zona dell'Appennino. La situazione più rilevante nel modenese si è registrata verso le 2 di questa notte a Montese dove diverse auto dei clienti di una discoteca sono rimaste bloccate

Al momento su tutto il territorio regionale - riferiscono le Fiamme Gialle - l'area maggiormente colpita risulta la Valle del Savio e quella sulle colline del cesenate: vari gli interventi riconducibili al maltempo nella provincia, tra cui si segnalano 16 per alberi e rami pericolanti o caduti; 6 per rimozioni di parti pericolanti e pali; 2 per lavaggi stradali; uno per assistenza spazzaneve e un altro per assistenza a camion intraversato.

Disagi anche nel riminese: qui verso le 2.20 della notte i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone dalle acque del torrente di via Piane in località Coriano dove erano scivolati con la loro auto. Usciti dall’abitacolo sommerso e aggrappati ai rami di un albero i due malcapitati sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco a bordo di un gommone tipo rafting . "Fino ad ora, con una situazione ancora da ritenersi in evoluzione - aggiungo i caschi rossi - sono state oltre 120 le chiamate evase in provincia di Rimini in particolare per le nevicate verso l’entroterra collinare e Appenninico; Oltre 70 quelle nella provincia di Forlì Cesena, una ventina quelle evase nella provincia di Ravenna".

Allerta gialla per neve e vento

La protezione civile regionale ha intanto diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per l'Emilia Romagna valido dalle 00:00 del 23 gennaio 2023 fino alle 00:00 del 24 gennaio 2023.

Si tratta di una allerta ARANCIONE per piene dei fiumi e frane e piene dei corsi minori sulle province di RA, FC, RN; per vento sulle province di PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN; per neve sulle province di RA, FC, RN; per stato del mare sulla provincia di FE; per mareggiate sulle province di FE, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi sulle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori sulle province di PR, RE, MO, BO, RA; per vento sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per neve sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare sulle province di RA, FC, RN.

Nel bollettino si avvisa: "Nella giornata di Lunedì 23 Gennaio un nuovo impulso perturbato porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100/200 metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura pedecollinari centro-occidentali. Sui rilievi le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 20-40 cm, mentre sulle aree di pianura potranno risultare attorno a 5 cm. Dalle ore pomeridiane è attesa una attenuazione delle precipitazioni che rimarranno in forma residua sul territorio risultando nevose a quote superiori i 500 metri. E' inoltre prevista ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili raffiche di intensità superiore sulle aree di crinale centro-occidentale e sulle aree di pianura settentrionali; rinforzi di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree costiere e sul mare con ventilazione in progressiva attenuazione dalle ore pomeridiane. Il mare risulterà tra molto mosso ed agitato sotto costa con altezza dell'onda fino a 4 metri con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata. Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione e/o ingressione marina."

Meteo focus Bologna _le previsioni delle prossime ore (3b Meteo)

A Bologna, secondo le previsioni di 3B Meteo, oggi 23 gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia e 4cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 262m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

Nell'area intorno al capoluogo emiliano: correnti più miti ma instabile raggiungono la Regione determinando tuttavia ancora maltempo con deboli fenomeni, nevosi sino al pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su pianura emiliana e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Deboli piogge in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio con qualche schiarita. Cieli nuvolosi in serata con deboli piogge; sulla dorsale emiliana tempo perturbato con nevicate diffuse ed intense fino al pomeriggio, in graduale assorbimento in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 550 metri. Mare agitato.

A Bologna domani- martedì 24 gennaio- cieli molto nuvolosi al mattino. formazioni nebbiose al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1202m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nell'area intorno al capoluogo emiliano: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulla dorsale emiliana giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1050 metri. Mare da molto mosso a mosso.

