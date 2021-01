Allerta meteo per neve: qualche fiocco previsto anche in pianura

Neve in pianura, anzi no. In questo inverno decisamente abbondante di precipitazioni, la grande assente continua a essere la neve in pianura, che potrebbe nelle prossime ore cadere con qualche fiocco anche sulla Bassa. Le previsioni meteo vedono infatti un vortice depressionario incentrarsi sul mediterraneo occidentale, con le relative perturbazioni che vanno a incrociare le basse temperature presenti in tutto il Nord.

Attesa neve nel bolognese: tratto autostrada chiuso

Ma anche in questo caso sarà difficile vedere nevicate 'invernali' in pianura, fiocchi bianchi invece già caduti e in previsione di cadere ancora lungo le fasce collinari e montane della provincia. Non a caso Autostrade ha fatto chiudere il tratto panoramico della A1, proprio nel tratto appenninico, in vista del peggioramento imminente delle condizioni meteo.

La protezione civile per ora ha diramato una nota di allerta gialla, che però è limitata alle aree collinari (Bologna inclusa) e montane della provincia.

Le previsioni

Nei prossimi giorni il tempo tenderà a stabilizzarsi, con il ritorno del sereno, ma con temperature che scenderanno ulteriormente -anche sotto lo zero- nei primi giorni della prossima settimana. Nei sette giorni successivi poi, è atteso un nuovo impulso freddo di provenienza balcanica.