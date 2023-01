Neve in arrivo: le previsioni promettono fiocchi sui rilievi. Ma è anche allerta "gialla"

Un inverno che potrebbe finalmente diventare tale a partire dalle prossime ore, almeno da quanto emerge dalle previsioni meteo diffuse da Arpae Emilia-Romagna. Domani, lunedì 16 gennaio sopra i 1.000 metri potrebbe nevicare già dalla mattina, mentre al di sopra dei 900 nel pomeriggio. Martedì 17 gennaio, mentre sulla pianura e su Bologna pioverà, in collina e sui rilievi è prevista neve. Neve della quale si è parlato tanto proprio per la sua assenza, con effetti (non solo economici) molto pesanti soprattutto in Appennino. In generale, una perturbazione toccherà tutto lo stivale questa settimana. E' scattata anche un'allerta gialla in regione Emilia-Romagna, con piene dei fiumi nelle province di Modena, Parma, Reggio-Emilia con vento in arrivo anche nel bolognese e sulla Riviera.

L'arrivo di correnti fredde in discesa dalle latitudini artiche erano già state anticipate dalle elaborazioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "Tempo spesso instabile, temperature in diminuzione e nevicate in Appennino. I primi segnali di un cambiamento si avvertiranno già entro la sera di domenica, quando un fronte in discesa dal Nord Atlantico determinerà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione e le prime piogge in serata sulle zone centro-occidentali, con nevicate sull’Appennino oltre i 1200/1300m. Verranno coinvolte quindi le provincie di Piacenza, Parma e Modena e nella notte successiva anche quelle di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara".