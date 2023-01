Meteo, arriva la neve: attesi fiocchi anche in pianura

In tempi di Global warming ed eventi estremi il condizionale rimane d'obbligo, ma forse questa volta ci siamo: arriva la neve, anche in pianura. Le previsioni meteo per mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a Bologna sono ottimiste a riguardo. Secondo il portale 3bmeteo la perturbazione di origine scandinava farà il suo ingresso nel Mediterraneo con il minimo depressionario proprio concentrato sul Ponente ligure. Tradotto, precipitazioni nevose anche a quote basse e poi in pianura.

La giornata della neve prevista per giovedì e venerdì

Da tenere sotto controllo le 24 ore che vanno dalla tarda mattinata di giovedì al primo pomeriggio di venerdì. Qui la neve dovrebbe iniziare a cadere anche sotto i 300 metri di quota (da giorni è interessato l'alto appennino, già imbiancato), per poi spostarsi rapidamente a quote di pianura con il passare delle ore.

Anche la notte, secondo le previsioni, dovrebbe portare un risveglio in bianco, mentre per venerdì le nevi residue dovrebbero concentrarsi solo sul pedecollinare, escludendo quindi i comuni di pianura. Per la quota di accumuli per ora le previsioni parlano di una decina di centimetri sulle città della via Emilia, mentre cifre più consistenti -fino a 30 centimetri- si potranno vedere a partire dalla collina fino all'Appennino interno.