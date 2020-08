Ondata di calore almeno fino a domenica: ecco le previsioni meteo

Prosegue almeno fino a domenica 16 agosto l’ondata di calore in atto, con temperature che potrebbero salire sino a 35° gradi e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena.

Domenica 16 agosto - avvere l'Ausl di Bologna - l’ondata di calore coinvolgerà anche l’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.

L’Azienda Usl di Bologna, così come previsto dal piano anti ondate di calore, attivo dallo scorso 1° giugno per i prossimi tre mesi, ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il progetto di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale, eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, da chiamare è 800 562 110.

Previsioni meteo week-end ferragosto

Il fine settimana di Ferragosto trascorre all’insegna di tempo stabile e temperature tipicamente estive. Nel dettaglio: Venerdì 14 Agosto: cielo sereno al mattino, maggiori annuvolamenti nel pomeriggio, con qualche rovescio di pioggia su rilievi e collina. Massime fino a +34°/+35° in pianura.

Sabato 15 Agosto: il Ferragosto 2020 trascorre all’insegna del sole su buona parte del territorio. Valori massimi in lieve flessione fin sui +32°/+33°.

Domenica 16 Agosto: cielo poco nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani fin sulle aree collinari. Temperature massime non oltre +32°/+33°.

Linea di tendenza

La nuova settimana inizia all’insegna del cambiamento del tempo meteorologico. Maggiore nuvolosità, rovesci e temporali pomeridiani e temperature in graduale flessione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Meteo a cura di Centro Meteo Emilia-Romagna)