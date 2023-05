Meteo Bologna, le previsioni della prima settimana di maggio

La prima settimana di maggio si apre all'insegna della pioggia e per oggi, 2 maggio, è stata lanciata l'allerta per temporali e frane: "Residue piogge nella notte del 3 maggio, poi migliora nel corso della giornata con schiarite tra il pomeriggio e la sera. Temperature in diminuzione soprattutto nei valori massimi poi di nuovo in aumento nei giorni successivi, quando si riporteranno oltre i 20 gradi, grazie ad una maggiore stabilità e presenza di sole", come prevede il meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo,.

Meteo Bologna 3 maggio

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2493m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna 4 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3186m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 5 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3374m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 6 maggio

Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3273m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 7 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3195m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.