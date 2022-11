Perturbazioni in serie nei prossimi giorni: piogge, temporali e temperature giù

“Finalmente la situazione si sblocca sull’Italia, dal punto di vista meteorologico, dopo una lunga sequenza di mesi più o meno siccitosi a seconda delle zone” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “si spalanca, letteralmente, la porta atlantica sul Mediterraneo e l’Italia, con una serie di perturbazioni che porteranno piogge a più riprese ma soprattutto neve preziosa per le nostre Alpi e a tratti anche sull’Appennino, pur a quote medio-alte. Almeno per diversi giorni l’anticiclone, in larga parte protagonista di questo 2022, non si farà vedere sul Mediterraneo.”

Rischio nubifragi in Italia

“In generale tutte le regioni verranno coinvolte dalle precipitazioni” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ma quelle più abbondanti coinvolgeranno soprattutto Nordest e il versante tirrenico, oltre che Sicilia e Sardegna, qui anche con rischio di locali nubifragi. Nello specifico nuova perturbazione in transito mercoledì con piogge e temporali da ovest verso est: attenzione in particolare a bassa Toscana, Viterbese e Umbria dove non si escludono fenomeni particolarmente intensi, ma in generale anche il resto del versante tirrenico fino alla Calabria. Il fronte sarà seguito da una pausa giovedì fatta eccezione per residui rovesci su estremo Sud. Venerdì tuttavia giunge di gran carriera il secondo fronte, seguito da un terzo nel corso del weekend quando tra l’altro si approfondirà anche un vortice di bassa pressione. Avremo così nuove piogge e temporali sparsi, localmente intensi, accompagnati tra l’altro da un deciso e generale rinforzo del vento. Non esclusi locali nubifragi e allagamenti al Centrosud.”

Neve

“Tornerà così a nevicare sulle nostre Alpi, in genere a quote medio-alte, ma talora copiosamente e questa è un’ottima notizia. Venerdì e nel corso del weekend poi con l’arrivo di aria più fredda la quota neve potrebbe subire un deciso abbassamento e interessare anche l’Appennino.”

Maltempo a oltranza?

“Stando alle ultime analisi questo periodo decisamente più dinamico e piovoso potrebbe protrarsi anche per buona parte della prossima settimana, con ulteriori perturbazioni in transito almeno fino al 24-25 novembre. Prepariamo gli ombrelli dunque, ora l’autunno farà sul serio.

Focus meteo Bologna

"Sulla città di Bologna è previsto un martedì instabile, con nuvolosità diffusa e piogge deboli o al più moderate nel corso della giornata. Temperature massime entro 12-13°C. Mercoledì transita una perturbazione atlantica, con piogge più probabili tra notte e mattino; segue una giornata in prevalenza asciutta ma con nuvolosità spesso compatta. Temperature stabili, in un contesto climatico autunnale. Pausa asciutta giovedì, ma spesso nuvoloso per nubi basse. Probabile un nuovo peggioramento da venerdì", Così le previsioni meteo per il resto della settimana a Bologna, a cura del meteorologo di 3BMeteo, Daniele Olivetti.

Weekend altalenante a Bologna

Per il weekend del 19 - 20 novembre, si prospettano al momento un sabato bagnato e una domenica di tregua dal maltempo.

Nel dettaglio nella giornata di sabato 19 novembre a Bologna si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1718m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Per la giornata di domenica 20 novembre, invece, a Bologna previsti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1584m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Per la prossima settimana del 21 novembre, la tendenza meteo vede un esordio bagnato; attese temperature in ribasso (fino a 3 gradi) .