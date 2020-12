Meteo: continuano le piogge, la tregua lunedì

Un brutto sabato con maltempo e piogge persistenti, ma la domenica non si preannuncia migliore, come da previsioni 3Bmeteo. Dopo un avvio di giornata asciutto, nuove piogge raggiungeranno la città per cessare solo in serata. Lunedì una tregua breve, in attesa di un peggioramento a carattere freddo nella giornata di martedì con piogge e neve in Appennino dai 500m di quota,.

La Previsione per domenica, 6 dicembre

A Bologna oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10.1°C, la minima di 3.7°C, lo zero termico si attesterà a 1832m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: nuovo peggioramento che andrà a interessare soprattutto Emilia orientale e Romagna con piogge diffuse fino al pomeriggio e nevicate sul relativo Appennino oltre i 1100-1300m di quota. Ai margini l'Emilia occidentale. In serata ritorno a tempo asciutte con schiarite in avanzamento da Sud. Temperature in netto calo a tutte le quote. Venti fino a moderati da NO con rinforzi sulla Romagna, scirocco teso sui mari i quali saranno molto mossi.

I Vigli del fuoco sono intervenuti in città e soprattutto in Appennino, dove si sono registrate le situazioni più critiche.

Allerta del servizio di previsione neve e valanghe

Le previsioni del Servizio METEOMONT dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare: strati di neve umida-bagnata fino al suolo. Il manto nevoso si presenta generalmente bagnato e a debole coesione, con possibili fenomeni di percolazione di acqua libera fino all'interfaccia suolo/neve. .Per la giornata del 6 dicembre livello di allerta per criticità valanghe nei comuni di Lizzano in Belvedere e Alto Reno Terme.