Danni maltempo: allagamenti, automobilisti intrappolati e acqua alta fino a un metro nei cortili

Forti temporali si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, sul territorio bolognese. Diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Allagamenti, danni e persone bloccate in auto a causa dell'acqua

Da quanto si apprende, il violento acquazzone che si è abbattuto nell'area metropolitana di Bologna ha provocato molti danni e disagi alla cittadinanza. Diverse le chiamate al 115 per allagamenti, danni da maltempo in genere e soccorsi a persone rimaste bloccate in auto a causa dell'acqua.

Tra i vari interventi, i caschi rossi segnalano quello di Rastignano in via Canovaccia, dove una squadra è intervenuta per una famiglia che è rimasta bloccata con l'auto nell'acqua alta. Scena simile anche ad Ozzano in via San Cristoforo.

All'opera anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che sono intervenuti sia a Pianoro che a Bologna in viale Sandro Pertini.

Si sono registrati allagamenti anche in via Emilia Levante, dove due anziani si sono ritrovati con circa un metro di acqua nel cortile di casa. Ancora si segnalano qualche ramo e qualche albero pericolante come in via Olmetola a Bologna. Alle ore 21 gli interventi sono ancora in corso, le squadre al lavoro.

Allerta meteo fino al 22 settembre

La Protezione Civile aveva diramato l'allerta, valida fino al 22 settembre. "Un'estesa area depressionaria interessa tutta la nostra regione determinando condizioni di tempo perturbato. Nel corso della serata-notte di domenica 20 settembre, fino alle prime ore della mattinata di lunedì 21, è prevista la formazione di un nucleo temporalesco intenso sul settore orientale della regione".

Celle temporalesche sparse, localizza te sulle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, dove sono più intense e associate a fulminazioni. La Polizia Locale di Bologna raccomanda di "moderare la velocità e procedere con prudenza" causa "forte pioggia possibili allagamenti di strade e sottopassi".