Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana, secondo l'elaborazione di 3bmeteo.

A Bologna domani lunedì 19 ottobre cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2255m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.



LUNEDI': poche novità, tempo stabile e in buona parte soleggiato sull'Emilia Romagna grazie al rianzo della pressione. Più nubi nel corso del pomeriggio sui rilievi Appenninici ma senza fenomeni se non qualche goccia sulla dorsale romagnola e bolognese. In serata tendenza a maggiore copertura nuvolosa anche sulle pianure emiliane soprattutto occidentali. In mattinata possibili banchi di nebbia lungo il Po, in progressivo dissolvimento. Temperature stazionarie, clima ancora fresco al mattino, su valori inferiori alle medie del periodo. Venti deboli, in regime di brezza termica. Mari poco mossi.

A Bologna dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3692m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese.

MARTEDI': alta pressione africana in progressivo rinforzo al Centrosud, mentre il Nord Italia verrà raggiunto da umide correnti sud-occidentali. L'Emilia Romagna sarà terra di mezzo tra queste due configurazioni, con sole prevalente, specie su Emilia orientale e Romagna, mentre sull'Emilia occidentale si potrà avere il passaggio di banchi nuvolosi talora compatti, con qualche pioviggine non esclusa sui crinali a confine con la Lunigiana e la Liguria. Da segnalare inoltre la possibilità di nebbie in banchi fino al tardo mattini/primo pomeriggio lungo il Po, ma questa volta anche tra ferrarese e ravennate. Temperature in aumento, specie in quota e nei valori massimi; più fresco e umido nelle aree nebbiose. Venti deboli variabili. Mare poco mosso o calmo.

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3897m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDI': anticiclone afro-mediterraneo per una giornata in prevalenza assolata sull'Emilia Romagna. Umide correnti sud-occidentali favoriranno tuttavia anche della nuvolosità sparsa in transito, più estesa sui settori emiliani occidentali. Temperature in ulteriore lieve aumento, fino a 20°C in pianura. Venti deboli variabili o da Sudovest. Mare poco mosso o calmo.