Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Un'altra settimana che si apre con tempo incerto ma non molto freddo. Questa la prima impressione che proviene dalle previsioni a tre giorni di 3b Meteo. La comparsa 'flash' di una depressione di passagio nella penisola, lascerà spazio a un ingresso anticiclonico che porterà a un lieve rialzo delle temperature. Qui le previsioni nel dettaglio.

LUNEDI': condizioni atmosferiche nuvolose ma generalmente asciutte sull'Emilia Romagna per buona parte del giorno. Da segnalare al più qualche pioviggine dal pomeriggio, che dai rilievi appenninici orientali potrà estendersi alla Romagna. Temperature in calo nei valori minimi. Venti in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso.

MARTEDI': un promontorio di alta pressione tende a dirigersi dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia, determinando condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna. Nuvolosità irregolare ma clima asciutto, al più qualche locale fenomeno in prima nottata sulla Romagna. Schiarite dal pomeriggio; da segnalare banchi di nebbia sul Piacentino in mattinata. Temperature massime in ascesa, minime frizzanti. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione resta lievemente ai margini sulle regioni del Nord Italia, favorendo l'afflusso di umide correnti sudoccidentali che provocheranno tempo uggioso causando anche qualche debole pioggia sulla dorsale emiliana occidentale. Asciutto altrove, qualche apertura verso la Romagna. Temperature stabili, in rialzo le massime a est.