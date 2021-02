Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Ecco le previsioni per la prima settimana di marzo, sulle previsioni di 3Bmeteo. L'anticiclone resta protagonista con tempo stabile e piuttosto soleggiato. Bello nel corso della nuova settimana grazie a un nuovo rinforzo dell'alta pressione; massime in nuova ascesa. Qualche foschia lungo il Po . Un nuovo ingresso di aria più fredda è previsto da venerdì. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

un campo di alta pressione continua ad abbracciare l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile e assolato ovunque, con cielo sereno per l'intera giornata. Locali foschie possibili al mattino lungo il Po, al confine con la Lombardia. Venti deboli con temporanei rinforzi diurni sulla Riviera romagnola. Mare da mosso a poco mosso. Temperature massime stabili, in calo i valori minimi.

ancora tempo anticiclonico sull'Emilia Romagna a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli., localmente moderati sulle coste. Mare poco mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori diurni.

Tendenza: un campo di alta pressione continua a portare i suoi effetti sull'Emilia Romagna determinando cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.