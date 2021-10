Meteo, le previsioni della settimana

Ancora qualche nuvola, ma nel complesso settimana all'insegna della stabilità per l'Emilia-Romagna, secondo le previsioni elaborate da 3bmeteo. I primi giorni della nuova settimana avranno qualche traccia di variabilità, ma non riguarderà il Bolognese, dove le poche nubi faranno rapidamente spazio al cielo sereno e alle temperature gradevoli, soprattutto nel pomeriggio.

Lunedì: avvio di giornata con cieli molto nuvolosi e qualche pioggia, in genere di debole intensità, sulla bassa Romagna. Precipitazioni in generale esaurimento già dal primo pomeriggio. Giornata invece prevalentemente asciutta sull'Emilia, con nuvolosità irregolare, specie tra Modenese e Bolognese. Venti ancora moderati di Grecale in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso. Temperature inferiori alle medie del periodo, specie in Romagna.

Martedì: giornata caratterizzata da tempo stabile e asciutto sull'Emilia Romagna, da segnalare solamente il transito di nuvolosità alta e stratiforme nel corso della mattinata. temperature in generale rialzo nei valori massimi, ventilazione debole a regime di brezza. Mare poco mosso.

Mercoledì: l'ingresso di un nuovo impulso instabile, alimentato da aria piuttosto fredda in discesa da Nord Est, porterà un generale aumento dell'instabilità nel corso della giornata sulla Romagna, con rovesci sparsi. Precipitazioni che sulle vette appenniniche potranno assumere carattere nevoso oltre i 1400-1500 metri. Tempo invece nel complesso asciutto sull'Emilia, fatto salvo qualche debole fenomeno a ridosso della dorsale appenninica. Temperature in nuovo calo nella seconda parte della giornata, con venti in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente poco mosso, ma con moto in aumento in serata.