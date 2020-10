Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Settimana meteo instabile sull'Emilia-Romagna, e Bologna non fa eccezione. Secondo le previsioni elaborate da 3b meteo la circolazione ciclonica, responsabile del maltempo con piogge persistenti in Emilia e rovesci e temporali in Romagna, ad inizio settimana tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando tuttavia aperta la porta ad altre perturbazione.

Previsioni 3b meteo per lunedì 12 ottobre

A Bologna oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.7°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1670m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

La perturbazione giunta ieri scende di latitudine lasciando spazio a correnti fresche settentrionali. Avvio di giornata ancora nuvoloso con residue precipitazioni tra Est Emilia, Romagna e Appennino, ivi nevose sin verso i 1000/1200m. Tendenza a miglioramento entro il pomeriggio/sera con ampie aperture ad iniziare dalle pianure; fenomeni più duraturi, almeno sino alla tarda serata, sulla Romagna. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 1850 metri. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in calo nei minimi, in lieve rialzo nei massimi.

Previsioni 3b meteo per lunedì 12 ottobre

A Bologna domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1809m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Una temporanea rimonta altopressoria interessa l'Emilia Romagna, garanzia così di tempo più stabile e soleggiato dopo una nottata ancora nuvolosa con ancora qualche piovasco nell'entroterra romagnolo, specie a ridosso dell'Appennino. Da segnalare il passaggio di nuvolosità alta e stratiforme. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni 3b meteo per mercoledì 14 ottobre

A Bologna dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1979m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

Una nuova perturbazione raggiunge le nostre regioni settentrionali portando un peggioramento del tempo anche sull'Emilia Romagna con primi piogge entro la mattinata su dorsale e vicine pianure emiliane nonchè entro fine giornata un po' su tutta la regione con fenomeni anche di moderata intensità sull'Emilia. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare poco mosso.