Meteo Bologna, le previsioni di inizio settimana: allerta gialla per temporali

Cosa ci attende nei prossimi giorni in città

"Per la giornata di martedì 13 luglio sono previste condizioni di spiccata instabilità dovuta al transito di un sistema

perturbato sulla nostra regione". Come rende noto il servizio meteo regionale, che ha diramato l'allerta gialla, si prevedono nel corso della mattinata temporali, localmente di forte intensità, sul settore occidentale in spostamento nel corso della giornata sul settore centro-orientale. Associate ai fenomeni si segnalano raffiche di forte intensità e probabile grandine.

La settimana a Bologna comincia con il bel tempo per l'intera giornata. Come prevede 3bMeteo, durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4432m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.