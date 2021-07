Meteo, le previsioni per il fine settimana

Piogge e precipitazioni nel weekend, poi il ritorno di caldo e alta pressione per tutta la settimana. A ora queste sembrano essere le previsioni meteo per i prossimi giorni, secondo quanto elaborato da 3bMeteo.

Venerdì: per oggi la giornata sarà caratterizzata da rovesci e temporali inizialmente sulla Romagna e in sviluppo dal pomeriggio nuovamente su Appennino ed Emilia con parziale coinvolgimento anche della Romagna.

Sabato: la circolazione depressionaria in quota continua a insistere al Centronord. Tra notte e mattina sviluppo di acquazzoni e temporali su Emilia orientale e Romagna, con fenomeni in proseguimento anche al pomeriggio. Generale variabilità più a ovest. Temperature in aumento nei valori massimi.

Domenica: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.