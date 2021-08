Meteo, le previsioni della settimana: pausa fresca, ma il caldo torrido tornerà

Ultimi sgoccioli per l'ondata di caldo che ha attanagliato il paese per diversi giorni. Stando alle elaborazioni di 3bmeteo in serata sono attesi acquazzoni e locali temporali in transito da Ovest verso Est sulle basse pianure.

Bologna non sarà toccata dalle precipitazioni, ma le temperature caleranno di diversi gradi. La parentesi fresca permarrà per qualche giorno, ma le previsioni del medio periodo segnalano che l'anticiclone africano potrebbe tornare presto a risalire le coste della Penisola, per altre ondate di caldo intense.

Qui di seguito le previsioni per i prossimi giorni:

Martedì 17 agosto: il rovente anticiclone africano si attenua lasciando spazio all'ingresso di correnti più fresche da NE che porterà nuvolosità irregolare, a tratti compatta al mattino sulla Romagna, seppur con fenomeni scarsi o assenti, fatta eccezione per qualche fenomeno sui rilievi appenninici. Venti in rinforzo da NE-Est, anche tesi in Romagna. Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in sensibile calo, massime inferiori ai 30°C in Romagna.

Giovedì 18 agosto: la pressione torna leggermente ad aumentare determinando così condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Da segnalare la formazione nel pomeriggio di locali acquazzoni sui rilievi appenninici emiliani. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Mare da molto mosso a mosso. Temperature il lieve rialzo ma con caldo senza eccessi.

Venerdì 19 agosto: pressioni medio-alte interessano l'Emilia Romagna, a garanzia di un'altra giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio non si escludono locali piovaschi sui settori appenninici emiliani. Sulla pianura emiliana, invece, qualche nuvola di passaggio ma con assenza di precipitazioni. temperature in generale aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Mare da mosso a poco mosso.