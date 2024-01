Meteo, le previsioni per l'inizio del 2024

Qualche pioggia a cavallo del nuovo anno, ma per il freddo e -forse- qualche fiocco di neve bisognerà ancora aspettare. Sono le previsioni per i primi giorni del 2024 a opera di 3bmeteo.com. L'alta pressione inizia a mostrare segnali di cedimento, con il ritorno delle piogge sull'Emilia occidentale e la dorsale appenninica, nonché un parziale calo delle temperature. Farà capolino anche la nebbia (specie martedì mattina) con correnti umide occidentali in quota, che riporteranno qualche nuovo piovasco sui crinali appenninici tra la sera del 2 e la mattinata del 3 gennaio. Qui di seguito le previsioni nel dettaglio.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane; possibili nebbie al mattino. Nello specifico sui litorali nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata; su pianura emiliana e pianura romagnola nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; su dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti molto deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su pianura emiliana e dorsale emiliana giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mare mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla pianura emiliana cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani; sulla dorsale romagnola cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mare da mosso a poco mosso.