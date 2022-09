Meteo, le previsioni per il fine settimana

I fenomeni dovrebbero concentrarsi perlopiù sul medio e alto Appennino, ma la perturbazione attesa nel fine settimane in tutta l'Emilia-Romagna potrebbe fare saltare i piani degli ultimi scorsi d'estate per molti bolognesi. Secondo quanto riportato da 3bmeteo e suffragato anche da una allerta meteo della Protezione civile, nelle prossime ore un nuovo impulso instabile passerà su tutta la regione, complice il vortice depressionario che staziona proprio sul limitare del promontorio anticiclonico. Queste le previsioni nel dettaglio:

Sabato - Tempo nuovamente instabile sull'Emilia Romagna per un nuovo fronte in arrivo da Ovest con nubi in aumento a partire dai settori emiliani: qualche pioggia o rovescio da Ovest verso Est tra tardo mattino e pomeriggio, specie su Appennino e settori romagnoli. Temperature in lieve calo nei valori massimi, entro i 26-28°C. Venti a regime di brezza, con rinforzi tra Est e Sudest al pomeriggio specie lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Domenica - giornata ancora parzialmente instabile sull'Emilia Romagna, con qualche rovescio o temporale sparso più probabile su Appennino e Romagna. Temperature senza particolari variazioni, caldo moderato. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi improvvisi durante i rovesci. Mare poco mosso o localmente mosso.

Lunedì - la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sui litorali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su pianura emiliana e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulla dorsale romagnola giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti molto deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Mare poco mosso.