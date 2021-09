Meteo, le previsioni per la settimana: temperature giù e qualche rovescio, ma l'autunno può attendere

Temperature giù e qualche rovescio anche organizzato, ma in generale l'autunno stenta a decollare nella settimana del suo ingresso ufficiale in calendario. Sono le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni del 21 e 22 settembre, elaborate da 3bmeteo per tutta l'Emilia-Romagna.

LUNEDI': giornata variabile sull'Emilia Romagna. Mattinata soleggiata o al più parzialmente nuvolosa. Al pomeriggio e in serata possibile formazione di locali rovesci o temporali specie su Appennino emiliano e in generale sulla Romagna, occasionalmente anche tra pianura bolognese, ferrarese e Comacchio. Clima diurno più fresco, ma gradevole, massime entro i 24-25°C. Venti fino a moderati inizialmente da Ovest, in rotazione a Est-Nordest nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso o localmente mosso..

MARTEDI': impulso instabile tra notte e mattino con qualche pioggia o rovescio sparso sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio maggiore variabilità in pianura, con spazi assolati via via più frequenti, mentre locali rovesci o temporali si concentreanno sull'Appennino. Calo termico, massime entro i 23-24°C, anche più fresco sulle coste. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti nord orientali, specie lungo le coste. Mare fino a mosso.

MERCOLEDI': pressione in aumento per una giornata sostanzialmente discreta sull'Emilia Romagna. Sole prevalente a tratti nubi irregolari, ma basso rischio di precipitazioni. Clima diurno abbastanza fresco, con massime in genere non oltre i 22-24°C, frizzante invece all'alba con minime localmente anche sotto i 12°C in pianura. Venti deboli a tratti moderati in prevalenza orientali. Mare poco mosso o al più localmente mosso.