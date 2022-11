Meteo, attesa nuova perturbazione con forti piogge: al Corno la prima neve | FOTO

Prima neve al Corno alle Scale, con le previsioni meteo che danno una nuova perturbazione in arrivo in avvìo di settimana. Lla perturbazione di Santa Cecilia punterà il proprio vortice esattamente sulla pianura padana, portando con sé forti piogge, che in quota potrebbero trasformarsi in accumuli nevosi più che discreti. Di seguito le previsioni a cura del portale 3bmeteo.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Lunedì 21 novembre il passaggio della perturbazione porterà un regime transitorio sulla Regione "caratterizzato da un avvio stabile con foschie e nebbie diffuse entro mattino in pianura, e da progressivo peggioramento in serata a partire da Piacentino e Parmense; preludio all'arrivo di un intensa perturbazione atlantica.

Martedì 22 novembre porterà piogge diffuse e intensi rovesci, in modo particolare lungo le aree appenniniche. Clima autunnale e venti in rinforzo specie lungo le aree costiere, dapprima meridionali, in rotazione poi dai quadranti Nord.