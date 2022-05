Meteo, le previsioni: cede il caldo, (qualche) pioggia in arrivo

Piccola svolta in arrivo per il meteo in Emilia-Romagna. Con il picco dell'alta pressione atteso per domani lunedì 23 maggio 2022 lo scenario è destinato a cambiare notevolemtne nelle prossime ore, secondo le previsioni meteo elaborate da portale specializzato 3bmeteo.

Nella prima parte della settimana infatti, l'alta pressione cederà lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dal mediterraneo centro occidentale. Lunedì tuttavia ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo così come per martedì anche se nel corso del pomeriggio qualche acquazzone o temporale si potrebbe formare sull'Emilia occidentale. Prodromo al cambiamento atteso tra mercoledì e giovedì, quando rovesci e temporali risulteranno più frequenti e diffusi, in particolar modo su Emilia e interne romagnole. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature.

Lunedì

Alta pressione sull'Emilia Romagna, tempo stabile con cieli prevalentemente offuscati da nubi alte; possibilità nelle notte di qualche fugace piovasco sulla bassa Emilia. Ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali sulle tratte appenniniche, dai quadranti sud-orientali sulla Romagna. Temperature massime fino a 33-34°C. Mare da poco mosso a mosso in serata.

Martedì

L'alta pressione si indebolisce leggermente sotto l'azione di correnti più instabili atlantiche. Giornata nel complesso ancora stabile e parzialmente soleggiata stante il transito di velature o stratificazioni. Da segnalare la possibilità di qualche fenomeno diurno su Ovest Emilia e alte pianure emiliane. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mare mosso. Temperature ancora oltre le medie del periodo.

Mercoledì

Le correnti umide e instabili si spingono anche verso l'Emilia Romagna con il rischio di rovesci e temporali sparsi su Emilia e più isolatamente interne romagnole. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mare mosso. Temperature in flessione.