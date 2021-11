Meteo: temperature in calo, prevista neve sull'Appennino

Miglioramento temporaneo a Bologna e provincia, grazie a un abbassamento di latitudine della depressione responsabile delle ultime piogge, ma, come rileva l'esperto di 3bMeteo, Daniele Olivetti, non durerà molto visto che da giovedì è atteso un parziale peggioramento del tempo con molte nubi, piogge e un calo delle temperature. Situazione ancora incerta anche in vista del fine settimana.

Una nuova perturbazione atlantica si avvicina alla regione e dopo una giornata tra sole e annuvolamenti determinerà un nuovo graduale peggioramento dalla tarda serata. Venti di Grecale in ulteriore attenuazione. Mare da molto mosso a mosso. Temperature minime in calo, con valori di poco sopra gli zero gradi in Emilia, massime in lieve rialzo.

Nuovo peggioramento in tutta la regione da giovedì in poi, il tutto accompagnato da un nuovo calo termico. Questo favorirà alla neve di spingersi sin verso i 700/900m nella giornata di giovedì sull'Appennino emiliano.

Il tempo di mercoledì 24 novembre

A Bologna oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2365m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.