Meteo, le previsioni della settimana e del week end del 1° maggio

Su Bologna nel corso del weekend le condizioni meteorologiche sono caratterizzate dalla variabilità, con nubi irregolari ma anche ampi spazi soleggiati, secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Il tempo del 25 aprile

Lunedì 25 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2355m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Tempo prevalentemente asciutto con cieli poco nuvolosi salvo locale instabilità pomeridiana e fin dalla mattina sugli Appennini. Temperature massime fino a 20/22°C. Venti fino a moderati dai quadranti sud occidentali e dai quadranti sud-orientali al pomeriggio sulla costa. Mare prevalentemente poco mosso.

Il resto della settimana

A Bologna martedì 26 aprile cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2375m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 27, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2387m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 28, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2391m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. ?Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Venerdì 29, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3345m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 30, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3111m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 1° maggio a Bologna cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2370m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.