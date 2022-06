Meteo, le previsioni per la settimana

Nel pieno dell'ondata di calore, una incursione umida porterà piogge e grandine. Ma Bologna sarà lambita solo marginalmente dal fenomeno. Questo si evince dalle previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dal portale 3bmeteo.

Il gran caldo durerà ancora a lungo (per ora i parla di inizio luglio), con temerature vicine ai 40 gradi nelle regioni interne e pianeggianti. Martedì si avranno fenomeni temporaleschi isolati, concentrati per lo più nel nord ovest padano. Il bolognese sarà quindi lambito solo marginalmente da questi fenomeni, peraltro in rapido esaurimento già nelle 24 ore succesive. Nulla da fare quindi per quanto riguarda la siccità che ormai è destinata a perdurare ancora per molto tempo.

MARTEDI': instabilità pomeridiana con rovesci e temporali anche in pianura per infiltrazioni di aria più umida da ovest. Fenomeni che allevieranno solo in piccola parte la situazione siccitosa sull'Emilia-Romagna. Caldo intenso, con valori massimi prossimi ai 37°C in pianura, più contenute sulle coste. Ventilazione fino a moderata dai quadranti orientali specie sulla Romagna. Mare poco mosso, localmente mosso.

MERCOLEDI': alta pressione sull'Emilia Romagna, tempo stabile e cielo poco nuvoloso. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Temperature massime in calo, fino a 33-34°C, più contenute sulle coste. Mare da localmente mosso a poco mosso.

GIOVEDI': alta pressione sull'Emilia Romagna con cieli prevalentemente poco nuvolosi salvo sull'Appennino piacentino dove nel pomeriggio saranno possibili deboli ed isolati temporali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Temperature ancora alte, massime fino a 34-35°C, più contenute sulle coste. Mare poco mosso.