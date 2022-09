Meteo, le previsioni della settimana. Allerta gialla per vento forte

Dal bel tempo alla pioggia e al vento forte. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta gialla che riguarda sopratutto il settore appenninico e collinare bolognese, dove potrebbero verificarsi venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili raffiche di intensità superiore dalla sera del 27 settembre.

Come da previsioni di 3B meteo, è in arrivo un peggioramento a partire da giovedì 28 settembre.

Meteo 28 settembre

A Bologna domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3012m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Un momentaneo rinforzo dell'anticiclone determina bel tempo su tutta la Regione, garantendo ampi spazi soleggiati, specie sull'Emilia. Tuttavia, l'avvicinamento di una nuova perturbazione da nord, determinerà un graduale peggioramento del tempo dal pomeriggio a partire dai settori appenninici, con qualche debole fenomeno. In serata nuvolosità in aumento sulla Romagna, associato a qualche precipitazione di debole intensità. Sostanzialmente asciutto altrove. Temperature stabili o in lieve aumento, massime sui 22-24°C. Venti fino a moderati da Sudovest su Appennino e Romagna, deboli altrove. Mare fino a mosso specie al largo.

Meteo 29 settembre

A Bologna tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2872m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Temperature in lieve calo.

Meteo 30 settembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2634m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico su litorali e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare mosso.

Meteo 1 ottobre

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2920m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Meteo 2 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 4227m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla pianura emiliana cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla dorsale emiliana cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sulla dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mare da mosso a poco mosso.