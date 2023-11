Anticipo d'inverno: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Doppia perturbazione in arrivo a fine novembre. Queste le previsioni di 3bmeteo.com per l'Emilia-Romagna. L'ingresso di aria fredda artica sull'Italia ha provocato un repentino abbassamento delle temperature anche sull'Emilia Romagna, con gelate attese fin sulle zone di pianura all'alba di lunedì. La situazione con la nuova settimana tornerà a peggiorare; infatti tra lunedì sera e martedì mattina una nuova debole perturbazione porterà qualche pioggia sulla Regione. Seguirà un'altra perturbazione, più incisiva, tra giovedì e venerdì con temperature in netto rialzo e limite della neve che in Appennino supererà i 2000m. Restate aggiornati sul sito e sull'App gratuita.

Lunedì 27 novembre

la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla pianura emiliana nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla dorsale emiliana giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Martedì 28 novembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mare mosso.

Mercoledì 29 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1300 metri. Mare mosso.

Giovedì 30 novembre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sui litorali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla pianura emiliana Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulla pianura romagnola nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla dorsale emiliana molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti moderati meridionali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri. Mare mosso.