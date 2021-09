Meteo, le previsioni per il ponte di San Petronio: arrivano pioggia e temporali

Peggioramento in arrivo per il fine settimana del patrono su Bologna e provincia. Come elaborato da 3bmeteo.com, le previsioni meteo mostrano l'arrivo una perturbazione atlantica, dal fine settimana inizieranno ad affluire correnti meridionali che porteranno dapprima un aumento della nuvolosità e successivamente dell’instabilità.

Venerdì e sabato ancora tanto sole sull’Emilia-Romagna con qualche nube in più sui rilievi appenninici, dove non si escludono delle piogge nelle ore pomeridiane. Domenica cielo che da parzialmente nuvoloso diventerà rapidamente molto nuvoloso con piogge deboli che interesseranno l’Appennino e le immediate aree pianeggianti, specie tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Più asciutto su ferrarese e ravennate.

Settimana successiva che comincerà caratterizzata dall’instabilità per il passaggio del fronte freddo, con piogge e temporali che bagneranno nella seconda parte della giornata di lunedì 4 ottobre (a Bologna festa di San Petronio) tutta la regione, con un coinvolgimento minore di Forlì-Cesena e Rimini. A seguire tornerà a splendere il sole, ma degli acquazzoni improvvisi continueranno a disturbare i rilievi e localmente la Romagna. Temperature che da lunedì caleranno sensibilmente. Decisamente più fresco nelle ore notturne e mattutine la prossima settimana.

Le previsioni per Bologna

Le condizioni meteo su Bologna per questo weekend sembravano inizialmente non promettere bene, ma gli ultimi aggiornamenti mostrano un miglioramento. Venerdì e sabato il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con delle nubi sparse che solo localmente daranno fastidio al sole. Domenica sarà una giornata ancora asciutta ma che vedrà un graduale aumento della nuvolosità. La settimana successiva si aprirà in compagnia del passaggio del fronte freddo, che nella seconda parte della giornata di lunedì, coinvolgerà con delle piogge e rovesci il capoluogo emiliano. Da martedì tornerà a splendere il sole. Temperature in generale calo, in particolare nei valori minimi la prossima settimana.