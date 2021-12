Il meteo del fine settimana: le previsioni a Bologna

Prosegue il primo assaggio di inverno nel fine settimana bolognese. Secondo le previsioni elaborate da 3bmeteo, sull'Emilia-Romagna nelle prossime 72 ore sono ancora previste precipitazioni anche a carattere nevoso, anche se in modo residuale. Non si escludono fenomeni di pioggia mista a neve sul centro-est Emilia nella prima parte di domenica, mentre tra sera e notte nevicherà sulle zone appenniniche e pre appenniniche sino a quote di bassa collina.