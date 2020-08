Meteo, le previsioni per il fine settimana

Queste le previsioni meteo per il fine settimana dell'8 e 9 agosto, elaborate dal centro meteo Emilia-Romagna. Il rinforzo dell’alta pressione andrà a garantire condizioni stabili e soleggiate nei prossimi giorni.

Temperature in aumento sia nei valori minimi -che sui settori pianeggianti risulteranno compresi tra +19°C e +21°C- sia nei valori massimi che si spingeranno sulle medesime aree fino a +33/34°C a partire da Sabato 8 Agosto. Per domenica 9 agosto permangono cielo sereno e temperature in linea con la media del periodo.