Meteo Bologna, le previsioni per il ponte dell'Immacolata

Nubi sparse alternate a schiarite per questo inizio di settimana che ci porta verso il ponte dell'Immacolata. Vediamo cosa ci attende secondo le previsioni del emeteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Le previsioni di mercoledì 7 dicembre

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1807m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni di giovedì 8 dicembre

Giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2016m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni di venerdì 9 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2592m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni di sabato 10 dicembre

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio. formazioni nebbiose in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2389m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni di domenica 11 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino. deboli nevicate al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia e 0.8cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 357m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.