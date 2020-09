Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna.

Un temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà un incremento di nuvolosità nel corso di Lunedì 7 Settembre associato alla possibilità di qualche rovescio o temporale, più probabile in area appenninica nella prima parte di giornata e successivamente sulle aree pianeggianti, anche limitrofe al Po, nel corso del pomeriggio/prima serata.

Tendenza al miglioramento già da Martedì 8 Settembre con cieli che diverranno sereni o poco nuvolosi. Il proseguimento della settimana appare stabile e prevalentemente soleggiato, con possibili addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi associati ad isolate precipitazioni nelle ore pomeridiane. Temperature in calo tra Lunedì e Martedì, in nuovo aumento da Mercoledì ma non superiori ai +30/32°C di massima.