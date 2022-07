Meteo, le previsioni del fine settimana

Una fase stabile ma con temperature meno intense di quelle dei giorni precedenti. Si avvia alla consuetudine il meteo per questo secondo fine settimana di luglio, con l'anticiclone delle Azzorre che sullo Stivale porterà alta pressione ma clima meno ostile, fino alla metà della settimana successiva.

Secondo le elaboraizoni di 3bmeteo, "Nel weekend torna la stabilità ovunque. Caldo in smorzamento, per quanto pienamente estivo, con massime che non dovrebbero superare i 30-31°C venerdì". Per sabato 9 luglio " il rinforzo dell'alta pressione riporta non solo condizioni di stabilità, ma anche qualche un generale aumento delle temperature, pur con valori nella media del periodo. Cielo che risulterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole o al più moderata lungo la costa da nordest. Mare mosso". Domenica 10 luglio infine "un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mare poco mosso".