Meteo Bologna, le previsioni della settimana: caldo e afa in aumento

Anticiclone africano in intensificazione con temperature sono in sensibile aumento in Italia da lunedì, quando una massa di aria rovente si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Sono attese temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia, come da previsioni

Martedì sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 40°C si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie. Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si intensificherà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani. A Milano le temperature varieranno dai 27°C di minima ai 36°C di massima, a Bologna tra 26 e 38°C, a Genova tra 26 e 30°C, a Firenze tra 25 e 39°C, a Roma tra 25 e 36°C, ad Ancona tra 25 e 35°C, tra 27 e 33°C a Napoli, tra 23 e 40°C a Foggia, a Cagliari tra 25 e 33°C, a Palermo tra 27 e 34°C.

Queste le previsioni di Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Meteo Bologna 10 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4579m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 11 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4673m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 12 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4690m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 13 luglio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4455m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 14 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4439m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 15 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4896m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna 16 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4945m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.